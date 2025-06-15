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Происшествия

Внимание, розыск! Из центра защиты детей ушли трое подростков

Трое несовершеннолетних подростков самовольно покинули центр защиты детей. Об этом сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.

По данным ведомства, 12 июня в милицию с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила, что дети самовольно покинули учреждение. Их местоположение до сих пор неизвестно.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

Милиция просит помощи в розыске:

  • Жасмины Замирбековой 2013 года рождения;
  • Нуртилека Аширкулова 2015 года рождения;
  • Нурболота Замирбекова 2011 года рождения.

Если вам что-либо известно о местонахождении указанных детей, незамедлительно сообщите по телефонам: 0312 35 29 47, 0312 35 12 70.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332760/
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