Внимание, розыск! Из центра защиты детей ушли трое подростков

Трое несовершеннолетних подростков самовольно покинули центр защиты детей. Об этом сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.
По данным ведомства, 12 июня в милицию с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила, что дети самовольно покинули учреждение. Их местоположение до сих пор неизвестно.
Милиция просит помощи в розыске:
- Жасмины Замирбековой 2013 года рождения;
- Нуртилека Аширкулова 2015 года рождения;
- Нурболота Замирбекова 2011 года рождения.
Если вам что-либо известно о местонахождении указанных детей, незамедлительно сообщите по телефонам: 0312 35 29 47, 0312 35 12 70.