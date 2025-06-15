По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии

По меньшей мере сто человек были убиты в результате вооруженного нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщает Amnesty International Nigeria.

Фото Amnesty International Nigeria

Правозащитники рассказали, что нападение произошло в деревне Йелевата в ночь на 14 июня. По их словам, оно показывает, что «меры безопасности, которые, по утверждениям правительства, принимаются в штате, не работают». Большинство погибших — местные фермеры.

«Многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, десятки ранены и остались без надлежащей медицинской помощи. Многие семьи были заперты и сожжены в своих спальнях. Многие тела были сожжены до неузнаваемости», — говорится в сообщении.