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Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов

В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов. Об этом сообщает УВД Ленинского района. Объявлен розыск.

По данным ведомства, 25 мая около 18.00 он ушел из дома по улице Алтымышева и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост — 160–165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, глаза карие.

Был одет в черную толстовку, черные брюки, черные ботасы.
Особых примет нет.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Данияра Канатова, сообщить в дежурную часть УВД Ленинского района по телефонам:

0312352947
0312352671
0705450553
0553102880.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332737/
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