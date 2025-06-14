Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов

В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов. Об этом сообщает УВД Ленинского района. Объявлен розыск.

По данным ведомства, 25 мая около 18.00 он ушел из дома по улице Алтымышева и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост — 160–165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, глаза карие.

Был одет в черную толстовку, черные брюки, черные ботасы.

Особых примет нет.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Данияра Канатова, сообщить в дежурную часть УВД Ленинского района по телефонам: