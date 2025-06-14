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Происшествия

Мужчина продал один контейнер на рынке Бишкека двум разным покупателям

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества после продажи контейнера на рынке. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района

По ее данным, гражданин А.М обратился в отделение милиции с заявлением после того, как передал $33 тысячи мужчине по имени М. за покупку торгового контейнера на одном из городских рынков. После получения денег продавец продал тот же контейнер другому покупателю за $50 тысяч и официально оформил сделку на его имя.

По факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

Во время следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 26-летнего подозреваемого А.М. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Если вы также пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщать по следующим номерам: 0700050505, 0701644403.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332728/
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