В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, примерно в 04.57 в дежурную часть УВД поступило сообщение о причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетней девочке.

«В качестве подозреваемой в милицию доставили в сопровождении законных представителей 13-летнюю сестру потерпевшей Э.И. Погибшей девочке было семь лет. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. В настоящее время в рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.