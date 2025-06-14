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В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 13-летняя девочка

В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, примерно в 04.57 в дежурную часть УВД поступило сообщение о причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетней девочке.

«В качестве подозреваемой в милицию доставили в сопровождении законных представителей 13-летнюю сестру потерпевшей Э.И. Погибшей девочке было семь лет. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. В настоящее время в рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332713/
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