Израиль заявил о ликвидации более 20 иранских генералов, включая руководство КСИ

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации не менее 20 высокопоставленных иранских военных, включая ключевых командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и представителей ядерной программы страны. О гибели ряда генералов сообщают как израильские, так и иранские источники.

Среди подтвержденных погибших — командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и глава штаба экстренного реагирования Хатам аль-Анбия генерал Голям-Али Рашид.

Также, по данным ЦАХАЛ, были ликвидированы командующий Аэрокосмическими силами Амир Али Хаджизаде, руководитель подразделения беспилотной авиации Тахер Пур и командующий ПВО Дауд Шихьян. Гибель Хаджизаде подтвердила иранская сторона. Именно он, по данным Израиля, руководил ракетными и дроновыми атаками на территорию Израиля в октябре 2024-го и апреле 2025 года.

Кроме военного командования, сообщается о гибели по меньшей мере шести ученых, причастных к иранской ядерной программе. Среди них бывший глава программы Ферейдун Аббаси-Давани и физик-теоретик Мохаммад Мехди Техранчи.

Израильские официальные лица пока не прокомментировали, в какой форме были проведены операции и где именно они произошли. Иранские власти также не предоставили подробностей, однако признают гибель отдельных ключевых фигур. Ситуация продолжает развиваться.