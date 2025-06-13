Ведущий специалист Бишкекглавархитектуры задержан за взятку. Вымогал $3 тысячи

По факту вымогательства взятки в $3 тысячи задержан сотрудник Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ведомстве провели обыски и нашли документы, за которые ведущий специалист отдела Ж.Р.Ж. получил часть денег.

«Проверкой установлено, что Ж.Р.Ж. за исполнение своих функциональных обязанностей по рассмотрению обращений граждан начал вымогать у гражданки Б.К.Ж. $3 тысячи за положительное решение вопроса по внесению изменений в функциональное назначение арендуемого земельного участка, принадлежащего муниципалитету», — говорится в сообщении.

Фото ГКНБ

С участием задержанного проводятся соответствующие следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных лиц к указанной коррупционной схеме.