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Происшествия

Ведущий специалист Бишкекглавархитектуры задержан за взятку. Вымогал $3 тысячи

По факту вымогательства взятки в $3 тысячи задержан сотрудник Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ведомстве провели обыски и нашли документы, за которые ведущий специалист отдела Ж.Р.Ж. получил часть денег.

«Проверкой установлено, что Ж.Р.Ж. за исполнение своих функциональных обязанностей по рассмотрению обращений граждан начал вымогать у гражданки Б.К.Ж. $3 тысячи за положительное решение вопроса по внесению изменений в функциональное назначение арендуемого земельного участка, принадлежащего муниципалитету», — говорится в сообщении.

ГКНБ
Фото ГКНБ

С участием задержанного проводятся соответствующие следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных лиц к указанной коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332667/
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