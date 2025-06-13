В России среди мигрантов меньше всего совершают преступления кыргызстанцы

В России среди мигрантов больше всего совершают преступления узбекистанцы. Граждане Кыргызстана находятся в аутсайдерах. Такие выводы следуют из данных, озвученных заместителем главы МВД РФ Виталием Яковлевым в Ашхабаде на международной конференции «Мир, устойчивое развитие и миграция».

По его словам, на граждан Узбекистана приходится 35,5 процента от общего числа преступлений, совершенных иностранцами в России в первом квартале этого года.

На втором месте в антирейтинге оказались граждане Таджикистана (16,6 процента). Граждане Кыргызстана замыкают эту тройку (11,5 процента).

Как отмечают в правоохранительном ведомстве РФ, при этом количество совершаемых в России иностранцами преступлений в первом квартале 2025 года выросло на 15,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«К сожалению, отмечаем негативную тенденцию роста количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, в частности количество совершаемых иностранцами преступлений выросло на 15,3 процента. Если в абсолютные цифры, то за первый квартал этого года иностранцами в России совершено 12,5 тысячи преступлений», — сказал Виктор Яковлев.

При этом количество административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан, в первом квартале этого года уменьшилось на 1,1 процента.