Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение на 14-15 июня.

По данным Гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидаются неустойчивая погода и сильные дожди на территории республики, особенно в горных и предгорных районах.

По сведениям ведомства, возможны селевые потоки и повышение уровня воды в реках.

МЧС обращается к населению с призывом воздержаться от отдыха в горах и вблизи русел рек в эти дни. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться в службу 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.