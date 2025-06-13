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Происшествия

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение на 14-15 июня.

По данным Гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидаются неустойчивая погода и сильные дожди на территории республики, особенно в горных и предгорных районах.

По сведениям ведомства, возможны селевые потоки и повышение уровня воды в реках.

МЧС обращается к населению с призывом воздержаться от отдыха в горах и вблизи русел рек в эти дни. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться в службу 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332598/
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