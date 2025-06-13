Здание ОАО «Кыргыз почтасы» в Таласе вернули государству

На баланс государства вернули здание ОАО «Кыргыз почтасы» в Таласе. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, здание с прилегающей к нему территорией в 0,14 гектара в центре города вернули в рамках работы по выявлению незаконно приватизированных объектов недвижимости.

В результате доследственной проверки установлено, что здание является стратегическим объектом категории «Б» (важные объекты). В этой связи земельный участок вернули в собственность государства.

Здание передали на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.