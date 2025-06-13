Взял $200 тысяч, но вопрос не решил. Задержан подполковник ГКНБ

По данным Госкомитета нацбезопасности, задержан работник ГКНБ подполковник С.М., который за деньги намеревался решить вопрос со следствием в пользу учредителя хозяйствующего субъекта.

Установлено, что в феврале 2025 года данный учредитель для решения личного вопроса со следствием передал $200 тысяч подозреваемому С.М.

Однако вышеуказанный сотрудник, получив деньги, не смог выполнить взятые на себя обязательства по минимизации суммы возмещения причиненного государству ущерба. Далее заявитель потребовал у С.М. возврата ранее им выданных денежных средств. Однако последний не смог их вернуть.

По данному факту 12 июня Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

После выяснения всех обстоятельств подполковник С.М. уволен из органов национальной безопасности.

Следствие продолжается.