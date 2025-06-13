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Происшествия

В Баткенском районе сошел сель. На место направлена спецтехника МЧС

Фото МЧС. Последствия селя в селе Рават

В селе Рават Ак-Татырского айыл окмоту Баткенского района сошел сель. В результате вода вышла из русел и подтопила территорию населенного пункта.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, глава Баткенского района Данир Иманалиев поручил районному управлению МЧС и соответствующим службам незамедлительно приступить к ликвидации последствий стихии. В том числе необходимо провести расчистку, оценить ущерб и организовать восстановительные работы.

Для этого в село направят спецтехнику и оперативные бригады. Ситуация находится под личным контролем акима района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332566/
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