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Экс-журналистку, директора стройкомпании в Бишкеке подозревают в мошенничестве

Бывшую журналистку Айжан Абдыразакову, которая является директором и учредителем строительной компании «Раян Билдинг», задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, фирма продавала квартиры в долевом строительстве, но возведение высоток так и не началось.

В пресс-службе УВД Свердловского района столицы 24.kg сообщили, что к ним с заявлением обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении руководства строительной компании «Раян Билдинг», которое с 19 апреля 2023 года по 26 февраля 2024-го, войдя в доверие, обещая долевое строительство дома на улице Куюкова в Бишкеке, взяло у нее 3 миллиона 326 тысяч сомов. После они перестали выходить на связь и стали скрываться.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 38-летнюю А.А., которую водворили в СИЗО на месяц. Следствие продолжается.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района. Задержанная директор и учредитель строительной компании «Раян Билдинг»

Речь идет об Айжан Абдыразаковой — бывшей журналистке, которая работала как корреспондентом, так и ведущим в ряде отечественных телеканалов и информационных порталов. В 2022 году она баллотировалась в депутаты Жогорку Кенеша.

Пресс-служба УВД Свердловского района просит возможных пострадавших от рук Айжан Абдыразаковой незамедлительно сообщить в ближайшее отделение милиции или позвонить по следующим номерам: +996703505059, +996706411515 или на короткий номер 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332526/
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