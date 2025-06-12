Крушение самолета в Индии: погибло не менее 110 человек

Фото из интернета. Пассажирский лайнер разбился вблизи аэропорта Ахмедабада. По последним данным, погибли не менее 110 человек

Самолет Air India упал на здание общежития для врачей, рассказал представитель полиции Ахмедабада. Об этом сообщает издание India Today.

Управление гражданской авиации сообщило, что самолетом управляли командир Сумит Сабхарвал с 8 тысячами 200 часами налета и второй пилот Клайв Кундар с 1 тысячей 100 часами налета.

Пассажирский лайнер разбился вблизи аэропорта Ахмедабада вскоре после взлета, на борту находились 242 человека.

По последним данным, погибли по меньшей мере 110 человек.

Этот самолет — Boeing 787 компании Air India.

Сигнал лайнера пропал «менее чем через минуту» после взлета, утверждает Flightradar.

К месту крушения прибывают машины скорой помощи, идут спасательные работы, перекрыты некоторые дороги.