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Происшествия

Не менее 40 человек погибли при крушении самолета в индийском Ахмадабаде

По меньшей мере 40 человек погибли после крушения самолета Air India недалеко от аэропорта Ахмадабада. Об этом сообщил индийский телеканал News18.

Авиакатастрофа произошла, когда самолет Air India, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа, вылетал в Лондон в 13.17.

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На борту лайнера находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и 1 канадец.

После падения самолет загорелся. Пожарные бригады выехали на место крушения, мобилизованы группы экстренного реагирования.

Власти еще не озвучили версию о возможных причинах крушения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332484/
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