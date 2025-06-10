Притоны, вебкам и силовики: что происходит в мире проституции в Бишкеке сегодня

Несмотря на заявления о снижении уровня проституции, в столице Кыргызстана наблюдаются массовые задержания, переход индустрии в онлайн и тревожная практика публикации персональных данных задержанных женщин.

Рейды и задержания: статистика за 2024–2025 годы

С начала 2024 года в Бишкеке усилилась борьба с проституцией. По данным МВД и ГКНБ, только с апреля по май 2024-го было задержано около 250 женщин, подозреваемых в оказании интимных услуг.

В начале 2025 года, по сообщениям СМИ, в ходе только одной операции задержали около 150 человек.

Задержанных доставляют в районные отделения милиции, где с ними проводят профилактические беседы и, как правило, оформляют административные протоколы по статье 109-2 Кодекс о правонарушениях КР.

Согласно закону, проституция в Кыргызстане не запрещена, но любая форма сутенерства, содержания притонов и вовлечение несовершеннолетних уголовно наказуемы. Тем не менее эксперты отмечают рост теневой индустрии в новых форматах.

«Физических притонов стало меньше. Все уходит в интернет — вебкам, закрытые Telegram-каналы, встречи по договоренности», — отметил источник в МВД.

Фото с досье в Telegram: критика действий ГКНБ

В конце 2023 года сотрудники госбезопасности начали публиковать фотографии и личные данные женщин, задержанных в рамках антисутенерских операций. Эти действия вызвали резкую критику со стороны юристов, правозащитников и международных организаций.

Фото из интернета. В конце 2023 года сотрудники госбезопасности начали публиковать фотографии и личные данные женщин

«Когда публикуют личные данные женщин, не осужденных судом, нарушаются их права. Это форма морального давления и стигматизации», — говорится в заявлении представительства ООН в КР.

Правозащитная организация "Кылым Шамы" заявила, что публикации носят дискриминационный и антигуманный характер, и потребовала прекратить подобную практику.

Трансформация индустрии: вебкам и миграция

Многие секс-работницы, опасаясь преследования, уходят в вебкам-бизнес. Студии работают на частных квартирах, девушки общаются с клиентами за границей, не покидая дома. Также отмечен отток в Казахстан и Турцию, где есть спрос и меньшее давление со стороны силовиков.

На фоне жестких рейдов и публичного позора многие переехали в Алматы или Стамбул. Там проще работать без риска попасть в сводку МВД бывшая участница сообщества вебкам-моделей.

Пожалуй, самой громкой историей в сфере организованной проституции и вебкама стала история Даниэля Ажиева, уроженца Бишкека, которого силовики называли «теневым магнатом» и организатором транснациональной сети.

Ажиев управлял сетью вебкам-студий, где, по данным следствия, работали сотни операторов. До задержания он публично демонстрировал роскошь — элитные авто, ролексы, арендованный вертолет и рестораны с чеками под миллион сомов. Но в 2023 году он был арестован при попытке вылететь из страны.

По версии ГКНБ, студии приносили до $300 тысяч в месяц, а во время обысков были изъяты:

$500 тысяч наличными;

80 компьютеров;

документы на десятки квартир и машин.

В 2024 году суд приговорил Ажиева к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили сразу несколько статей: «Содействие проституции», «Распространение порнографии», «Организация преступной группы» и «Отмывание доходов».

Этот случай стал знаковым: впервые в Кыргызстане масштабная онлайн-сеть проституции была разоблачена так громко и с открытым финансовым размахом.

Закон и социальная реальность

После дела Ажиева в парламенте Кыргызстана был инициирован пакет поправок в Уголовный и Административный кодексы. С 2024 года занятие вебкам-деятельностью, связанной с обнажением, сексуальными действиями или манипуляциями на камеру, официально приравнено к производству и распространению порнографии.

Теперь за участие в вебкам-студии:

как оператор можно получить до пяти лет лишения свободы,

как организатор — от 7 до 12 лет,

за вовлечение несовершеннолетних — от 15 лет с конфискацией.

Кроме этого, законодательство в Кыргызстане предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за содержание притонов и вовлечение других в проституцию.

Однако при этом отсутствует полноценная система социальной поддержки для женщин, желающих покинуть индустрию.

Это не борьба с проституцией. Это борьба с бедностью, нищетой и отсутствием возможностей, замаскированная под правопорядок — активистка движения «Фем-Ай».

По словам активистов, текущая политика ограничивается только карательными мерами. Программы реабилитации, психологической поддержки или переобучения отсутствуют.