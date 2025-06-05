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Происшествия

Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака

ГКНБ в рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий с ОВД города Токмака 3 июня установлены и задержаны лица, подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака. 

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 мая на территории кафе «Караван-Сарай» в Токмаке. Пострадавший — гражданин Кыргызской Республики Ж.Т., 2005 года рождения, подвергся нападению со стороны группы неизвестных лиц.

По данному факту, после обращения с заявлением родственников потерпевшего была начата досудебная проверка. Были установлены и задержаны трое подозреваемых: С.Б., А.А. и К.Н.

В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280, часть 2, пункт 1 Уголовного кодекса (групповое хулиганство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ОВД Токмака.

В настоящее время пострадавший находится на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР. Диагноз: перелом челюсти.
Органы правопорядка продолжают следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331675/
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Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака