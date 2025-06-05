Водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой в Ошской области

В Ошской области в результате ДТП с фурой погиб водитель легкового авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УОБДД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

ДТП произошло накануне, 4 июня, на трассе Кара-Суу — Ош. По предварительным данным, фура поворачивала с трассы и в нее сзади на скорости врезался автомобиль марки Hyundai Grandier. На место выехали автоинспекторы и сотрудники Кара-Суйского ОВД.

От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте. Выясняются обстоятельства ДТП – назначены необходимые экспертизы.