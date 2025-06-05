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Происшествия

Государству возвращены незаконно приватизированные объекты в Ноокатском районе

В результате проверки, проведенной прокуратурой Ноокатского района в айыльных аймаках Гулистан и Т.Зулпуев, а также на территории города Нооката было установлено, что ряд социально значимых объектов был незаконно передан в частную собственность с нарушением требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, по ее данным, были незаконно приватизированы: 1 тысяча квадратных метров земли, принадлежащей школе, и здание Дома культуры с участком 600 квадратных метров в айыльном аймаке Гулистан, здание детского сада и прилегающий участок площадью 3 тысячи 300 квадратных метров в айыльном аймаке Т.Зулпуев, 517 квадратных метров земли, относящейся к Дому культуры в городе Ноокате.

На основании актов прокурорского реагирования указанные объекты общей площадью 5 тысяч 471 квадратный метр на 69,6 миллиона сомов возвращены в муниципальную и государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331651/
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