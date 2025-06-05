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Происшествия

В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов

В Оше сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий и использовании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

С заявлением в милицию обратилась гражданка А.Р. По ее словам, в январе 2024 года местный адвокат М.Э. пообещал содействие в получении лицензии для учебного центра и взял у нее за это 222 тысячи 800 сомов. Позже он также предложил за 4 тысячи 800 сомов оформить судебное решение для вывоза несовершеннолетних детей за границу без согласия отца, предоставив поддельный документ.

Следствие установило, что после получения денег подозреваемый не предпринимал никаких действий по оформлению лицензии или обращению в суд. Вместо этого он передал заявительнице фальшивые документы: приказ и лицензию Министерства образования и науки КР, а также решение Ошского городского суда. Было возбуждено дело по статье «Подделка документов» УК КР.

Кроме того, с аналогичной жалобой обратилась гражданка Л.И. Она сообщила, что тот же адвокат, действуя совместно с гражданами А.Т. и К.О., пообещал за $16 тысяч прекратить возбужденное ГКНБ в отношении нее уголовное дело. Получив деньги, они обещания не выполнили, ссылаясь на различные причины. Этот эпизод расследуется по статье «Мошенничество».

Правоохранители задержали подозреваемого М.Э. и водворили в изолятор временного содержания УВД города Оша.

При обыске в доме у М.Э. были изъяты 27 постановлений судов города Оша и Ошской области, ноутбук, два пистолета и мобильный телефон марки Redmi. Назначены соответствующие экспертизы. По данным милиции, задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331647/
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