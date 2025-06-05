В Бишкеке женщину избили и затолкали в машину— она выпрыгнула на ходу

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина насильно пытается затолкать женщину в автомобиль. На кадрах видно, как она оказывает сопротивление, за что получает удары от нападавшего. В конфликт вмешались прохожие, однако мужчине удалось посадить женщину в машину. Позже она выпрыгнула из автомобиля на ходу.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый является бывшим ухажером пострадавшей. Он пришел к ней, чтобы помириться, однако между ними произошел конфликт.

В УВД Ленинского района сообщили 24.kg, что инцидент произошел 4 июня около 17.40 в микрорайоне «Джал». Женщина обратилась в милицию с заявлением, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» УК КР.

30-летний Ж.У. доставлен в милицию и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.