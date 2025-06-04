14:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Сети, ружье, икра и рыба. Иссык-Кульская милиция по наводке вышла на браконьеров

Иссык-Кульская милиция задержала четырех мужчин по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

1 июня в отдел внутренних дел Тюпского района Иссык-Кульской области поступила информация о том, что жители села Курмонту занимаются браконьерством. Возбуждено дело по статье «Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. В их домах провели обыски и изъяли:

— у 54-летнего Х.Ю. обнаружены 42 новых и 30 использованных синтетических сетей, 2 лодочных мотора, нарезное огнестрельное оружие с боеприпасами, 6 капканов, 5 банок икры, 4 сушеные рыбы, рог дикого животного (предположительно оленя) и рыболовные снасти;

— у 43-летнего Д.Е. синтетические сети и рыболовные приспособления;

— у 47-летнего С.К. синтетическая сеть;

— у 32-летнего Т.Б. синтетическая сеть и три замороженных судака.

Обнаруженные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Изъятая рыба передана в Иссык-Кульское региональное управление экологического и технического надзора для определения видового состава и расчета размера причиненного экологического ущерба.

В милиции добавили, что задержанные мужчины обязались активно содействовать охране окружающей среды и сохранению экологической чистоты озера Иссык-Куль — больше они не будут заниматься браконьерством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331534/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Браконьеры с распознаванием лиц. Башни экоконтроля устанавливают на Иссык-Куле
В ГУОБДД рассказали подробности автонаезда милиционера на пешехода
Следователь в Бишкеке оскорбил женщину, дочь которой изнасиловал отец
От слов к делу: милиция изъяла браконьерские сети на Иссык-Куле
Была старая проводка. Милиция рассказала подробности о пожаре в Ивановке
Конфликт двух парней перерос в массовую драку — пострадали восемь человек
В мае из Иссык-Куля вытащили 13 тысяч квадратных метров рыболовных сетей
Стенка на стенку. Массовая драка школьников попала на видео
Женщина избила мужчину на АЗС и написала на него же заявление в милицию
За двое суток изъято более 12 тонн бензина на незаконных точках продаж в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по&nbsp;подозрению в&nbsp;возбуждении розни ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни
Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства: стали известны подробности Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства: стали известны подробности
Бус сбил женщину, переходящую дорогу по&nbsp;пешеходному переходу Бус сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу
Бизнес
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Онлайн-кинотеатр &laquo;Иви&raquo; в&nbsp;MegaTV: новые горизонты для зрителей Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
4 июня, среда
14:50
Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоставили бесплатного адвоката Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоста...
14:33
На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов
14:26
Сети, ружье, икра и рыба. Иссык-Кульская милиция по наводке вышла на браконьеров
14:23
В России преступность среди детей мигрантов выросла на 13 процентов — СК
14:13
Материалы по участкам экс-мэра Оша Мырзакматова переданы в ГКНБ для проверки