Сети, ружье, икра и рыба. Иссык-Кульская милиция по наводке вышла на браконьеров

Иссык-Кульская милиция задержала четырех мужчин по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

1 июня в отдел внутренних дел Тюпского района Иссык-Кульской области поступила информация о том, что жители села Курмонту занимаются браконьерством. Возбуждено дело по статье «Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. В их домах провели обыски и изъяли:

— у 54-летнего Х.Ю. обнаружены 42 новых и 30 использованных синтетических сетей, 2 лодочных мотора, нарезное огнестрельное оружие с боеприпасами, 6 капканов, 5 банок икры, 4 сушеные рыбы, рог дикого животного (предположительно оленя) и рыболовные снасти;

— у 43-летнего Д.Е. синтетические сети и рыболовные приспособления;

— у 47-летнего С.К. синтетическая сеть;

— у 32-летнего Т.Б. синтетическая сеть и три замороженных судака.

Обнаруженные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Изъятая рыба передана в Иссык-Кульское региональное управление экологического и технического надзора для определения видового состава и расчета размера причиненного экологического ущерба.

В милиции добавили, что задержанные мужчины обязались активно содействовать охране окружающей среды и сохранению экологической чистоты озера Иссык-Куль — больше они не будут заниматься браконьерством.