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В России преступность среди детей мигрантов выросла на 13 процентов — СК

В России преступность среди детей мигрантов выросла на 13 процентов с начала этого года, сообщает Следственный комитет страны.

Уточняется, что цифры озвучены на совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В ведомстве назвали вызывающим серьезную озабоченность криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Преступная активность этой категории увеличилась в 2024-м на 8 процентов, а в январе — апреле 2025 года — уже на 13 процентов. При этом в минувшем году на 82 процента возросло количество особо тяжких посягательств подростков-мигрантов.

С начала года в суд направлено 2 тысячи 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев закон нарушали подростки мужского пола.

В СК РФ считают, что в целом такое поведение подростков может быть обусловлено отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт. В последнее время также распространились преступления, вызванные негативной информацией в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331526/
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