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Происшествия

Преступную группу, пытавшуюся продать серную кислоту, задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане пресечена деятельность транснациональной преступной группы, которая пыталась продать почти полтонны серной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 7 мая 2025 года в службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Джалал-Абадской области поступила оперативная информация о том, что иностранный гражданин причастен к незаконному хранению, перевозке и сбыту прекурсоров в особо крупном размере на территории страны.

По факту возбудили уголовное дело по статье 284 УК КР и начали оперативно-следственные мероприятия.

СБНОН МВД КР
Фото СБНОН МВД КР. Задержание подозреваемых

27 мая 2025 года в ходе спецоперации подозреваемый задержан при попытке продажи 482 килограммов серной кислоты за 80 тысяч сомов.

По данным МВД, задержаны житель Ошской области и два иностранца. Один из подозреваемых в своих показаниях сообщил о наличии соучастников.

Их личности установлены — еще трое жителей Ошской области. Они доставлены на допрос, следственные действия продолжаются.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания города Джалал-Абада, в рамках расследования изучается возможная причастность преступной группы к другим противоправным действиям.

  • Прекурсор (исходное вещество для наркотиков или наркопрекурсор) — вещество, которое может использоваться для производства наркотических средств и психотропных веществ. Серная кислота относится к ним и ее свободный оборот запрещен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331091/
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