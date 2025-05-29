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Происшествия

Иностранным водителям большегрузов при помощи переводчика напомнили о ПДД

Иностранным водителям большегрузных авто, задействованных в дорожных работах близ села Новопокровка, напомнили о соблюдении ПДД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По их данным, на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт дорожными работами занимаются работники компании «Чайна Роуд», водители которой в основном иностранцы. Специально для них пригласили переводчика, и водителям большегрузов напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно в условиях дорожных работ.

Автоинспекторы акцентировали внимание водителей на необходимости своевременно уступать дорогу автомобилям скорой помощи, пожарной службы и милиции, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Такие профилактические мероприятия направлены на снижение количества ДТП и обеспечение безопасного передвижения всех участников дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330797/
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