Иностранным водителям большегрузов при помощи переводчика напомнили о ПДД

Иностранным водителям большегрузных авто, задействованных в дорожных работах близ села Новопокровка, напомнили о соблюдении ПДД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.
Автоинспекторы акцентировали внимание водителей на необходимости своевременно уступать дорогу автомобилям скорой помощи, пожарной службы и милиции, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Такие профилактические мероприятия направлены на снижение количества ДТП и обеспечение безопасного передвижения всех участников дорожного движения.