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Двое кыргызстанцев помогли нелегалам пересечь границу России, они арестованы

Два жителя Кыргызстана обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев в Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба Горно-Алтайского городского суда.

Отмечается, что обвиняемые в марте 2025 года прилетели в Россию, арендовали автомобиль и приехали в Кош-Агачский район. По предварительной договоренности они должны были ожидать двух нелегалов, которые собирались попасть на территорию РФ из Монголии.

В конце марта подозреваемые встретили одного нелегала, пересекшего границу, а затем перевезли в Алтайский край.

Второй иностранец при попытке пересечения госграницы задержан пограничниками.

Граждане КР заключены под стражу. Горно-Алтайский городской суд рассмотрел ходатайство заместителя начальника следствия управления ФСБ по Республике Алтай о продлении срока их содержания под стражей. Он удовлетворил ходатайство, обвиняемые останутся под арестом до 2 августа.

Им грозит до десяти лет лишения свободы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330781/
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