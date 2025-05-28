Черный дым напугал жителей Бишкека: оказалось, это учения МЧС

Жители микрорайона «Тунгуч» 28 мая обеспокоились густым черным дымом, который поднимался в небо и был виден из разных точек города. В соцсетях сразу же появились тревожные сообщения о возможном пожаре. Однако, как выяснилось позже, поводов для паники не было — это были плановые учения Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на базе пожарно-спасательных подразделений управления по городу Бишкеку прошли практические занятия по психологической подготовке личного состава. Уникальность этих учений заключалась в том, что в них приняли участие студенты Кыргызско-Российского Славянского университета — будущие специалисты по гражданской защите.

По словам организаторов, студенты столкнулись с реальными испытаниями: густой дым, открытый огонь, высокая температура и интенсивная физическая нагрузка. Вес это — элементы, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники МЧС при выполнении служебных обязанностей.