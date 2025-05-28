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Происшествия

В Оше на месте детсада построили гостиницу. Задержан бывший мэр южной столицы

Правоохранители задержали бывшего мэра города Оша 65-летнего И.Ж. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР. 

Бывшего чиновника задержали 27 мая по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении коррупционных действий.

«Установлено, что постановлением правительства КР здание детского сада, расположенное проспекту Масалиева в городе Оше, передали на баланс Внутренних войск МВД как объект специального назначения. Согласно решению, имущество подлежало использованию исключительно в государственных интересах — без права продажи или передачи третьим лицам», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства мэр Оша И.Ж. издал незаконные  постановления, в результате которых земельный участок вывели из государственной собственности и передали в частные руки для строительства коммерческого объекта. Позже там построили гостиницу.

Таким образом, государству причинен ущерб в размере 72 миллионов 9 тысяч сомов, который полностью возмещен. Гостиница вместе с земельным участком возвращена в государственную собственность.

Согласно открытым источникам, под инициалами И.Ж. может подразумеваться Жумадыл Исаков, занимавший должность мэра города Оша в 2005–2009 годах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330709/
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