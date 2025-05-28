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Происшествия

Была старая проводка. Милиция рассказала подробности о пожаре в Ивановке

Милиция сообщила подробности пожара в селе Ивановка Иссык-Атинского района Чуйской области.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате пожара полностью сгорели 300 квадратных метров жилого дома и два легковых автомобиля, стоявших во дворе.

В пресс-службе ГУВД области сообщили, что в сгоревшем доме была слабая проводка, особенно на кухне. Также, по данным милиции, кроме дома, сгорела машина. 

«Дом принадлежит 27-летнему В.А. Он заявил, что накануне был в гостях у родственников, а сегодня утром, примерно в 6.30, вернувшись домой, обнаружил, что огонь охватил кухонную часть дома и крышу. Владелец сразу же сообщил в пожарную службу. С его слов, электропроводка в доме, особенно на кухне, находилась в аварийном состоянии. Кроме дома, сгорела машина Mercedes-Benz, припаркованная во дворе», — рассказали там.

Гражданин В.А. от подачи заявления и судебной экспертизы отказался, пояснив, что не имеет ни к кому претензий. Он считает, что причиной пожара стала неисправность проводки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330671/
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