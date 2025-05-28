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Происшествия

Конфликт двух парней перерос в массовую драку — пострадали восемь человек

В селе Темен-Суу Московского района произошла массовая драка с участием подростков и молодых людей. Об этом сообщает главное управление внутренних дел Чуйской области.

Инцидент произошел в ночь на 27 мая — в 01.02 в ОВД Московского района поступил сигнал о массовой драке на улице Красноармейской села Темен-Суу. Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила участников инцидента, но очевидцы подтвердили факт драки.

В ГУВД отметили, что драка произошла из-за конфликта между двумя 19-летними жителями сел Темен-Суу и Бала-Айылчы, который произошел днем 26 мая. Вечером того же дня 19- и 20-летние парни из этих двух сел устроили массовую драку, в результате которой восемь человек обратились в больницу. После оказания помощи они разошлись по домам. Среди пострадавших были и несовершеннолетние. Милиция установила всех участников конфликта и провела с ними разъяснительную работу. По факту происшествия назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжается проверка.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении сотрудников и руководства ОВД Московского района. По ее результатам в милиции пообещали принять строгие дисциплинарные меры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330649/
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