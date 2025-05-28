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Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке

Сотрудники Таласского областного управления внутренних дел задержали гражданина, который находился в розыске почти 17 лет по подозрению в убийстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Преступление совершено 28 мая 2008-го в Таласе. Трое пьяных мужчин избили местного жителя 1968 года рождения. Позже они вывезли его на окраину леса, где вновь избили и нанесли тяжелые телесные повреждения. Пострадавший скончался от полученных травм. Тогда возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Двое подозреваемых задержаны и осуждены. Третий — житель Таласа Ш.Э., 1984 года рождения, скрылся и с 2008-го находился в международном розыске.

По информации УВД, все эти годы подозреваемый находился за пределами Кыргызстана. В результате оперативно-разыскных мероприятий 20 мая 2025-го его задержали в Бишкеке. На данный момент он водворен в ИВС Таласского ГОВД. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330607/
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