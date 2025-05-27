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Происшествия

Мощный взрыв на химзаводе в Китае: в небо поднялись клубы дыма, разрушены здания

В полдень 27 мая 2025 года на химическом заводе Shandong Youdao Chemical в городе Вэйфан (провинция Шаньдун, восточный Китай) произошел мощный взрыв, вызвавший сильный пожар и панику среди местных жителей. По данным государственного телеканала CCTV, в небо поднялись густые клубы черного и оранжевого дыма, видимые на расстоянии нескольких километров.

Взрыв был настолько силен, что выбил окна в складском помещении, расположенном более чем в 3 километрах от эпицентра. Местные жители сообщили, что их дома содрогнулись от ударной волны, а в небе появился столб дыма, видимый на расстоянии более 7 километров.

На место происшествия были направлены более 230 пожарных и спасателей. Местные больницы подтвердили прием пострадавших, однако точное число жертв пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330567/
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