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Происшествия

В Иссык-Кульской области с поличным при получении взятки пойман милиционер

При получении взятки с поличным задержан старший оперуполномоченный ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области старший лейтенант милиции Б.А.Н. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, милиционер угрожал уголовной ответственностью пострадавшему в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, и вымогал деньги.

Отмечается, что старший лейтенант был пойман с поличным при получении 30 тысяч сомов, а ранее пострадавший перевел ему 13 тысяч сомов через банковское приложение.

Задержанный водворен в СИЗО города Каракола.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Задержанный

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330519/
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