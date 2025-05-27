В Иссык-Кульской области с поличным при получении взятки пойман милиционер

При получении взятки с поличным задержан старший оперуполномоченный ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области старший лейтенант милиции Б.А.Н. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, милиционер угрожал уголовной ответственностью пострадавшему в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, и вымогал деньги.

Отмечается, что старший лейтенант был пойман с поличным при получении 30 тысяч сомов, а ранее пострадавший перевел ему 13 тысяч сомов через банковское приложение.

Задержанный водворен в СИЗО города Каракола.