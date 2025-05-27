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Происшествия

В Джалал-Абадской области ведутся поиски 64-летней женщины

Ведутся поиски жительницы села Чат Кара-Камышского сельского округа Аксыйского района. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, одежда женщины А.Б. найдена на берегу реки Кара-Суу, и в связи с ее отсутствием поисковые работы вдоль берега реки начались 26 мая.

На месте поиски проводил личный состав Аксыйского районного отдела чрезвычайных ситуаций под руководством капитана Нурболота Калганбек уулу.

Сегодня поиски возобновились с 6.00. К ним привлечены 60 человек из числа сотрудников районного отдела чрезвычайных ситуаций, РОВД и местных жителей. Поиск ведется с использованием дрона. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330506/
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