13:11, 27 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айзада КУТУЕВА
В Джалал-Абадской области ведутся поиски 64-летней женщины
13:11, 27 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айзада КУТУЕВА
Ведутся поиски жительницы села Чат Кара-Камышского сельского округа Аксыйского района. Об этом сообщает МЧС.
По его данным, одежда женщины А.Б. найдена на берегу реки Кара-Суу, и в связи с ее отсутствием поисковые работы вдоль берега реки начались 26 мая.
На месте поиски проводил личный состав Аксыйского районного отдела чрезвычайных ситуаций под руководством капитана Нурболота Калганбек уулу.
Сегодня поиски возобновились с 6.00. К ним привлечены 60 человек из числа сотрудников районного отдела чрезвычайных ситуаций, РОВД и местных жителей. Поиск ведется с использованием дрона. Дополнительная информация будет предоставлена позже.