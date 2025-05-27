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Происшествия

В селе Октябрьском незаконно добывали песок и гравий. Задержан подозреваемый

Правоохранители задержали 51-летнего Т.К. по подозрению в незаконной добыче песка и гравия. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Аламединского района поступило заявление о принятии мер в отношении гражданина К., самовольно добывающего песчано-гравийную смесь (ПГС) возле реки Чу в селе Октябрьском.

Возбуждено дело по статье «Нарушение правил охраны и использования недр» УК КР.

«Установлено, что добычу осуществляли без документов. Нарушения зафиксированы как на участке,  находящемся в частной собственности, так и за его пределами. По информации службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, объем незаконно добытой ПГС составил 680 кубических метров, что составляет 1 тысячу 88 тонн. Таким образом, нанесен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

24 мая сотрудники ОВД Аламединского района задержали 51-летнего Т.К. Суд водворил его в СИЗО № 1 на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330470/
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