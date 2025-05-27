Более 1,5 тонны наркотиков изъяли за неделю на территории стран ОДКБ

Субрегиональную антинаркотическую операцию «Канал-Горный форпост» провели страны ОДКБ. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото пресс-службы ОДКБ

Уточняется, что операция проходила с 18 по 23 мая на территории государств — членов ОДКБ. В ней задействовали правоохранительные структуры, пограничные и таможенные службы, органы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок, а также наблюдателей — сотрудников правоохранительных органов Ирана и КНР, представителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран — участниц СНГ, Управления ООН по наркотикам и преступности.

В операции задействовано свыше 17 тысяч сотрудников. Принятыми совместными мерами выявлено 636 наркопреступлений, в том числе 13 фактов контрабанды, разоблачено 103 наркогруппировки. Зарегистрировано 4 факта легализации наркодоходов, выявлено 47 правонарушений. За совершение наркопреступлений задержано 405 лиц.

По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 1 тонны 742 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из них свыше 350 килограммов марихуаны, более 188 килограммов гашиша, 298 килограммов опия, более 832 килограммов мефедрона, 31 килограмм героина и 341 килограмм прекурсоров.

Выявлено 955 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. Изъяты 34 единицы огнестрельного оружия и более 1 тысячи 300 боеприпасов, задержано 463 лица, находящегося в розыске.