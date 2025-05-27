В Ливерпуле машина въехала в толпу футбольных болельщиков: десятки пострадавших

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков, которые отмечали победу клуба в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Машина врезалась в людей во время победного парада клуба «Ливерпуль». В связи с инцидентом задержан один человек, отмечает полиция.

По последним данным, в результате наезда пострадали 50 человек, 27 из них доставлены в больницы, двое получили серьезные травмы; среди пострадавших четверо детей.

В полиции заявили, что задержан 53-летний британец.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на произошедшее и выразил сочувствие пострадавшим. Он назвал инцидент ужасающим.