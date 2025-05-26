Россельхознадзор запретил ввозить в Башкирию пчел из Кыргызстана. Управление по Башкирии «предотвратило незаконный ввоз в республику 300 пчеломаток из КР», сообщила пресс-служба контролирующего ведомства.

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Уточняется, что информация о ввозе насекомых поступила от пограничной и таможенной служб России. Пчел пытались ввезти железнодорожным транспортом в багаже.

«В связи с незаконным ввозом продукции и отказом получателя возвращать пчеломаток грузоотправителю территориальным управлением Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в мае 2023 года Россельхознадзор временно запретил ввоз пчел из Кыргызстана. Причиной стали нарушения карантинных мер при импорте насекомых. Также приостанавливался ввоз пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана.

Ранее Минсельхоз Башкирии предлагал прописать в Законе «О пчеловодстве» запрет на ввоз и перемещение по республике больных и (или) зараженных пчелиных семей и пчелиных маток. Как отмечено в пояснении к законопроекту, в республику «активно завозятся пчелы южных пород со стран Азии и южных регионов России».

«Часто это делается бесконтрольно и без соблюдения ветеринарных требований. При этом с юга России наступает новая, очень опасная для пчел инфекция — тропилелапсоз, которая способна уничтожить всю пасеку», — поясняли в ведомстве.