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Происшествия

Четыре человека пострадали в результате столкновения фуры с внедорожником

Четыре человека пострадали в результате столкновения фуры с внедорожником в Таласской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УОБДД.

ДТП произошло сегодня примерно в 9.30 в селе Кенеш Таласской области. На кадрах видно, что фура протаранила внедорожник и вытолкнула его на обочину.

В пресс-службе УОБДД по региону 24.kg рассказали, что, по предварительным данным, большегруз с казахскими госномерами, перевозивший битум, столкнулся с Honda CR-V. Госпитализировыны четыре человека.

На месте работают автоинспекторы и правоохранители. Авто водворены на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330368/
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