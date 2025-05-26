Четыре человека пострадали в результате столкновения фуры с внедорожником в Таласской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УОБДД.

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ДТП произошло сегодня примерно в 9.30 в селе Кенеш Таласской области. На кадрах видно, что фура протаранила внедорожник и вытолкнула его на обочину.

В пресс-службе УОБДД по региону 24.kg рассказали, что, по предварительным данным, большегруз с казахскими госномерами, перевозивший битум, столкнулся с Honda CR-V. Госпитализировыны четыре человека.

На месте работают автоинспекторы и правоохранители. Авто водворены на штрафстоянку.

