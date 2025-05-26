Пьяного подростка без прав остановили у школы № 97 в Бишкеке. В авто нашли водку

Во время профилактической работы в учебных заведениях в день Последнего звонка выявили подростка, который приехал в школу за рулем авто без водительского удостоверения. На него составлен протокол, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

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В милиции отметили, что такие действия несовершеннолетних не только грубо нарушают закон, но и представляют реальную угрозу жизни и здоровью и самих водителей, и окружающих. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии в любом возрасте недопустимо, а когда речь идет о несовершеннолетних, это преступная безответственность, которая может обернуться трагедией.