Пьяного подростка без прав остановили у школы № 97 в Бишкеке. В авто нашли водку

Во время профилактической работы в учебных заведениях в день Последнего звонка выявили подростка, который приехал в школу за рулем авто без водительского удостоверения. На него составлен протокол, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.
В милиции отметили, что такие действия несовершеннолетних не только грубо нарушают закон, но и представляют реальную угрозу жизни и здоровью и самих водителей, и окружающих. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии в любом возрасте недопустимо, а когда речь идет о несовершеннолетних, это преступная безответственность, которая может обернуться трагедией.
Источник в УПСМ рассказал, что инцидент произошел у школы № 97. Бывший ученик приехал на машине Volkswagen, чтобы поздравить с выпускным бывших одноклассников. Подросток был пьян, как и его друзья. В его авто нашли бутылку водки. Правоохранители вызвали родителей ребят.