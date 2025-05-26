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Происшествия

Школьники без водительских удостоверений приехали на Последний звонок в Бишкеке

Сегодня примерно в 7.30 у столичной школы-гимназии № 6 двое школьников приехали на Последний звонок за рулем авто. 

По данным сотрудников УПСМ, ученик 9-го класса приехал за рулем внедорожника, а ученик 11-го класса – за рулем легковой машины. В обоих авто были школьники. Как оказалось, подростки не получали водительских удостоверений, и их автомобили водворили на штрафстоянку. Составлены соответствующие протоколы о нарушении ПДД.

УПСМ убедительно просит родителей выпускников не позволять своим детям садиться за руль авто.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330341/
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