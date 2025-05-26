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На участке альтернативной дороги север — юг расчищают камнепад

На участке Арал — Казарман (с 243-го по 296-й километр) альтернативной автодороги север — юг продолжаются работы по очистке от камней, обрушившихся со склона горы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, на месте работают сотрудники и специальная техника дорожно-эксплуатационного предприятия № 18, обслуживающего данный участок. Проезд обеспечен.

23-25 мая расчищено 2 тысячи 200 кубических метров камнепада.

пресс-службы Минтранса
Фото пресс-службы Минтранса. Участок дороги север — юг

Также ведутся работы по выравниванию автогрейдером участка трассы Казарман — Джалал-Абад с 7-го по 52-й километр.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330336/
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