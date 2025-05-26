В мае из Иссык-Куля вытащили 13 тысяч квадратных метров рыболовных сетей

С начала мая 2025 года правоохранители вытащили из озера Иссык-Куль 13 тысяч 800 квадратных метров рыболовных сетей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.

По ее данным, сотрудники туристическо-экологической милиции управления внутренних дел Иссык-Кульской области с районными отделами внутренних дел проводят круглосуточные рейды на акватории озера в усиленном режиме.

С начала мая из озера изъяли 138 синтетических браконьерских сетей общей площадью 13 тысяч 800 квадратных метров. Кроме того, у браконьеров обнаружили 71 особь рыбы различных видов.

Все обнаруженные запрещенные орудия лова подлежат обязательной утилизации в соответствии с действующим законодательством.

УВД региона обращается к гражданам с настоятельной просьбой бережно относиться к природным ресурсам и строго соблюдать законодательство.