Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей

По данным Гидрометеорологической службы, 26-27 мая в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Из-за возможного селевого потока МЧС просит воздержаться от походов в горы, ущелья, а также от отдыха возле берегов рек. Население и местные органы власти просят принять превентивные меры: очистить арыки, водоотводные трубы и дренажные системы.