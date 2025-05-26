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Происшествия

Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей

По данным Гидрометеорологической службы, 26-27 мая в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды.
 
Из-за возможного селевого потока МЧС просит воздержаться от походов в горы, ущелья, а также от отдыха возле берегов рек. Население и местные органы власти просят принять превентивные меры: очистить арыки, водоотводные трубы и дренажные системы.
 
Также ведомство призывает быть осторожными и при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно обращаться по номеру 112.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330328/
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