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Происшествия

Стенка на стенку. Массовая драка школьников попала на видео

На приграничной территории Бишкека произошла драка школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 


Инцидент произошел в ночь на 25 мая в селе Кожомкул. Около 50 школьников затеяли массовую драку из-за конфликта двух подростков, один из которых учится в школе села Кожомкул, а второй – в школе села Новопавловка Бишкека. Столкнулись ученики 8-х и 9-х классов этих школ. Трое парней обратились в больницу с ушибами и были отпущены после оказания помощи. 

Правоохранители установили личности некоторых участников драки и провели беседу с их родителями. Созданы мобильные группы из сотрудников ОВД Сокулукского района Чуйской области и УВД Ленинского района столицы по профилактике. Устанавливаются другие участники драки. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330314/
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