В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана

В России задержаны организатор и участники преступного сообщества, причастные к дистанционным хищениям, в том числе из Кыргызстана. Об этом на объединенной коллегии правоохранительных ведомств РФ и Беларуси сообщил глава российского МВД Владимир Колокольцев.
Вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных, заявил он.
По словам Владимира Колокольцева, в прошлом году этот вопрос выносился на Совет глав МВД стран — участниц СНГ в Минске.
Он также напомнил, что многие IT-составы носят трансграничный характер.
Глава МВД РФ проинформировал, что для их пресечения, раскрытия и расследования немаловажное значение имеет организация взаимодействия профильных подразделений ведомств.
«На сегодня достаточно продуктивно функционирует двусторонняя следственно-оперативная группа по установлению обстоятельств ряда дистанционных хищений. Общими усилиями к уголовной ответственности привлечено более 70 участников преступного сообщества, включая организатора. Доказана их причастность к совершению около 140 криминальных посягательств на территориях России, Беларуси и Кыргызстана», — уточнил он.
Владимир Колокольцев призвал активизировать сотрудничество, включая своевременную передачу данных о цифровых следах, вредоносном программном обеспечении, выводе похищенных денежных средств.
«Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в РФ они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла 40 процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них — мошенничество. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам — пенсионер», — сказал он.