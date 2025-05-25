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В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана

В России задержаны организатор и участники преступного сообщества, причастные к дистанционным хищениям, в том числе из Кыргызстана. Об этом на объединенной коллегии правоохранительных ведомств РФ и Беларуси сообщил глава российского МВД Владимир Колокольцев.

пресс-службы МВД России
Фото пресс-службы МВД России. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных, заявил он.

По словам Владимира Колокольцева, в прошлом году этот вопрос выносился на Совет глав МВД стран — участниц СНГ в Минске.

Он также напомнил, что многие IT-составы носят трансграничный характер.

Глава МВД РФ проинформировал, что для их пресечения, раскрытия и расследования немаловажное значение имеет организация взаимодействия профильных подразделений ведомств.

«На сегодня достаточно продуктивно функционирует двусторонняя следственно-оперативная группа по установлению обстоятельств ряда дистанционных хищений. Общими усилиями к уголовной ответственности привлечено более 70 участников преступного сообщества, включая организатора. Доказана их причастность к совершению около 140 криминальных посягательств на территориях России, Беларуси и Кыргызстана», — уточнил он.

Владимир Колокольцев призвал активизировать сотрудничество, включая своевременную передачу данных о цифровых следах, вредоносном программном обеспечении, выводе похищенных денежных средств.

«Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в РФ они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла 40 процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них — мошенничество. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам — пенсионер», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330305/
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