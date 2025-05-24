Хотел присвоить служебное авто. В Нарыне задержали местного чиновника

В Ак-Талинском районе Нарынской области задержан начальник районного финансового управления. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, чиновник пытался вывести служебную автомашину в частную собственность. Его водворили в ИВС ОВД Ат-Башинского района.

Установлено, что К.Б.К., злоупотребляя должностным положением, в целях регистрации в дальнейшем на свое имя инициировал оформление фиктивного протокола решения профсоюза Ак-Талинского районного финансового управления о предоставлении охраннику С.Б. права на приватизацию подлежащей к списанию служебной автомашины Honda CR-V 2004 года выпуска.

Для этого К.Б.К. в сговоре с частной оценочной компанией занизил стоимость автомобиля, оценив в 150 тысяч сомов, а также оформил его на С.Б. и пользовался транспортом без ведома последнего.

До процедуры списания К.Б.К. отремонтировал и заменил запасные части автомашины за счет бюджетных средств.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по другим противоправным деяниям К.Б.К., а также по установлению причастных к ним других лиц.