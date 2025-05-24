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Происшествия

Государству вернули 8,6 гектара участка бывшего завода в Баткене

Государству вернули 8,6 гектара участка бывшего кирпичного завода в Баткене. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Спецслужбы выявили факт незаконного вывода в частную собственность гражданином Т.М. земельного участка, расположенного в квартале «Чет-Булак».

В результате следственно-оперативных мероприятий гражданин, признав незаконность своих действий, добровольно передал на баланс государства указанный земельный участок площадью 8,63 гектара.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330283/
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