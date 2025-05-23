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Происшествия

Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»

Члена политической партии «Социал-демократы» Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня вместо самолета в Стамбул я оказался за решеткой комнаты милиции аэропорта «Манас». Мне снова запретили выезд и сорвали перелет — уже второй раз за последние двое суток. Наш адвокат еще заранее требовал отменить абсурдный «флажок» — запрет, который по закону обязан исчезнуть сразу после следствия и суда, завершившихся месяц назад. Тем более что по делу я проходил как свидетель, а на свидетелей «флажки» ставить незаконно. Позавчера следователь лично уверял, что уберет этот запрет в течение дня, но уже вчера неожиданно сослался на «руководство», хотя только он вправе отменить запрет», — написал Кадырбек Атамбаев.

В милиции 24.kg пообещали предоставить информацию позже.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.

24 апреля Свердловский районный суд вынес приговор лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и членам партии Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер — они получили три года пробационного надзора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330139/
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