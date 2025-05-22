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Происшествия

«Последний звонок» в Бишкеке — в УПСМ сделали предупреждение

Во всех столичных школах 26 мая состоится празднование «Последнего звонка», в связи с чем Патрульная служба милиции сделала предупреждение для водителей и родителей выпускников.

Пресс-служба УПСМ Бишкека просит водителей соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ, поскольку наиболее частыми нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей являются:

— неожиданный выход на проезжую часть;

— переход улицы в неустановленном месте;

— переход на запрещающий сигнал светофора;

— игры вблизи проезжей части.

Кроме того, правоохранители просят родителей контролировать, где и как проводят свое время дети. Ежедневно напоминать им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, особенно в период массовых школьных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329999/
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