Во всех столичных школах 26 мая состоится празднование «Последнего звонка», в связи с чем Патрульная служба милиции сделала предупреждение для водителей и родителей выпускников.
Пресс-служба УПСМ Бишкека просит водителей соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ, поскольку наиболее частыми нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей являются:
— неожиданный выход на проезжую часть;
— переход улицы в неустановленном месте;
— переход на запрещающий сигнал светофора;
— игры вблизи проезжей части.
Кроме того, правоохранители просят родителей контролировать, где и как проводят свое время дети. Ежедневно напоминать им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, особенно в период массовых школьных мероприятий.