Во всех столичных школах 26 мая состоится празднование «Последнего звонка», в связи с чем Патрульная служба милиции сделала предупреждение для водителей и родителей выпускников.

Пресс-служба УПСМ Бишкека просит водителей соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ, поскольку наиболее частыми нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей являются:

— неожиданный выход на проезжую часть;

— переход улицы в неустановленном месте;

— переход на запрещающий сигнал светофора;

— игры вблизи проезжей части.

Кроме того, правоохранители просят родителей контролировать, где и как проводят свое время дети. Ежедневно напоминать им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, особенно в период массовых школьных мероприятий.